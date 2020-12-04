Survivor eski yarışmacısı Merve Aydın'dan kötü haber! Bebeğini emzirirken koronavirüs test sonucu geldi...

Survivor eski yarışmacılarından olan Merve Aydın, Instagram'dan duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ailesiyle birlikte testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Aydın, "Sabaha karşı bebeği emzirirken test sonucumu pozitif görünce kendimi çok kötü hissettim." dedi. Peki Survivor eski yarışmacısı Merve Aydın'ın ve bebeğinin sağlık durumu nasıl?

Survivor 6. sezonda karşımıza çıkan yarışmacı Merve Aydın, geçtiğimiz haftalarda bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı ancak Aydın'ın mutluluğuna koronavirüs gölge düşürdü. Merve Aydın, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ailesiyle birlikte testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Aydın, tedavilerinin evde devam ettiğini belirtti.



Çiçeği burnunda anne Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yıllar önce Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran sporcu, kasım ayının son günlerinde bebeği Mehmet Barlas'ı kucağına aldı.

Eski Survivor yarışmacılarından Merve Aydın iki hafta önce doğum yapmıştı. Merve Aydın'dan son dakika olarak kötü bir haber geldi. Yıllar önce Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran Merve Aydın, kasım ayının son günlerinde ilk bebeği Mehmet Barlas'ı kucağına aldı. Hamilelik sürecini ve doğumdan sonraki günleri evinde geçiren Aydın'ın önce eşi sonra da kendisi koronavirüse yakalandı.

"BEBEĞİMİ EMZİRİRKEN POZİTİF ÇIKTIĞIMI ÖĞRENDİM"

Her anını paylaştığı Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim şunları söyledi: "Biz çok dikkatliydik maskesiz ve dezenfektansız dışarı çıkmıyorduk. Ya hastaneden ya da eşim bebeğin kimliğini çıkartmaya gitmişti oradan kapmıştır. İlk eşimde çıktı o kendini izole etti sonra benim boğazlarım ağrımaya başladı ve halsiz düştüm. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkes çok iyi çalışıyor. Bize gelip test yaptılar. Sabaha karşı bebeği emzirirken test sonucumu pozitif görünce kendimi çok kötü hissettim."

"İLAÇ KULLANAMADIĞIM İÇİN C VİTAMİNİ TÜKETİYORUM"

"Çok şükür iyiyiz. Kayınvalidem ve kayınpederim de çok şükür iyi. Hepimizde kırgınlık var sadece. Ben lohusa olduğum için ilaç kullanamadığımdan ondan bol bol C vitamini tüketiyorum."

"NE OLUR DUYARSIZ OLMAYIN"

İnsanların salgın döneminde sorumsuz davrandığını söyleyen Merve Aydın, "Haberleri izliyorum ve bazı insanlar çok sorumsuz davranıyor. Lütfen duyarsız olmayın. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Ne olur yapmayın ve kendinizi düşünün. Bu virüs can alıyor. Artık yaşta fark etmiyor. Genç, yaşlı artık herkes ölebiliyor. Ben çift maske takıp bebeğimi emziriyorum ve olabildiğince temas etmeden ona bakıyorum" ifadelerini kullandı.

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