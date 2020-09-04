Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın Acun Ilıcalı yorumuna verdiği tepkiyle eleştirildi! 'Kızının yanında hoş değil'

04.09.2020 09:38

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram'dan yayınladığı video ile eleştirildi. 2017 yılında evlendiği Şeyma Subaşı ile bir yıl sonra boşanan Acun Ilıcalı'nın, bu evlilikten Melisa adında bir kızı var. Başından 3 evlilik geçen ve 4 kız evlada sahip olan Acun Ilıcalı şu sıralar yeni sevgilisi ile tatil yaparken, eski eşi Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile Kapadokya'da... Sevgilisi Guido Senia ile ayrıldıktan sonra kızıyla daha çok vakit geçiren Şeyma Subaşı, Instagram hesabından tatil görüntüleri paylaşmayı ihmal etmiyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, çektiği videoda kızı Melisa'dan gelen Acun Ilıcalı yorumu karşısında verdiği tepkiyle eleştirildi.