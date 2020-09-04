MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Ruj sürmeyerek herkesi çıldırtmıştı

04.09.2020 00:17

MasterChef'in ana kadrosuna herhangi bir mutfak eğitimi almadan seçilmeye hak kazanan Esra Tokelli adından söz ettiriyor. Özellikle sosyal medyada yaptığı ağır makyaj ve ruj sürmemesiyle çokça konuşulan Esra Tokelli'nin Instagram fotoğraflarını görenler şaşıp kalıyor. Dışarıda adeta bambaşka bir Esra var MasterChef yarışmacısı, geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. Yaşıyla şaşırtan MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli, daha önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuş.