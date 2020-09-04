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Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın Acun Ilıcalı yorumuna verdiği tepkiyle eleştirildi! 'Kızının yanında hoş değil'

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram'dan yayınladığı video ile eleştirildi. 2017 yılında evlendiği Şeyma Subaşı ile bir yıl sonra boşanan Acun Ilıcalı'nın, bu evlilikten Melisa adında bir kızı var. Başından 3 evlilik geçen ve 4 kız evlada sahip olan Acun Ilıcalı şu sıralar yeni sevgilisi ile tatil yaparken, eski eşi Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile Kapadokya'da... Sevgilisi Guido Senia ile ayrıldıktan sonra kızıyla daha çok vakit geçiren Şeyma Subaşı, Instagram hesabından tatil görüntüleri paylaşmayı ihmal etmiyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, çektiği videoda kızı Melisa'dan gelen Acun Ilıcalı yorumu karşısında verdiği tepkiyle eleştirildi.

04.09.2020 10:47 - Son Güncelleme: 04.09.2020 11:11
Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın Acun Ilıcalı yorumuna verdiği tepkiyle eleştirildi! 'Kızının yanında hoş değil'

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Şubaşı, kızı Melisa'nın yanında verdiği tepkiyle gündemde...Geçtiğimiz günlerde İtalyan sevgilisi Gudio Senia ile ayrılığını açıklayan Şeyma Subaşı aşk acısını çabuk unuttu. Subaşı Acun Iılıcalı'yla evli olduğu dönemde Kapadokya'da kaldığı otele bu sefer de kızı Melisa'yla birlikte geldi. Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımları dikkatleri çekti.

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Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın Acun Ilıcalı yorumuna verdiği tepkiyle eleştirildi! 'Kızının yanında hoş değil'

sevgilisi Guido Senia ile ayrılık açıklamasında 'Birbirimizden uzaktayız. Benim bir kızım var ve onun yanında olmalıyım' ifadelerini kuran Şeyma Subaşı tepkileri üzerine çekmişti. Sosyal medyada bir kez daha eleştiri oklarının hedefi olan Subaşı kızı Melisa'yı da alarak Kapadokya'ya tatile gitti.

Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın Acun Ilıcalı yorumuna verdiği tepkiyle eleştirildi! 'Kızının yanında hoş değil'

Tatil videoları çektiği sırada kızı Melisa'nın, bir şarkı hakkında, "Anne, babam hep bu şarkıyı falan çalardı" sözü karşısında verdiği alaycı tepkiyle eleştirilen Şeyma Subaşı, sosyal medyada, 'Kızının yanında hoş değil' şeklinde eleştirildi.

Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın Acun Ilıcalı yorumuna verdiği tepkiyle eleştirildi! 'Kızının yanında hoş değil'

İşte Şeyma Subaşı'nın çektiği videoda kızı Melisa'dan gelen Acun Ilıcalı yorumu ve Şeyma Subaşı'nın verdiği tepki...

Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın Acun Ilıcalı yorumuna verdiği tepkiyle eleştirildi! 'Kızının yanında hoş değil'
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