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Melis Sezen'in bastonlu paylaşımı fena ti'ye alındı

Melis Sezen'in bastonlu paylaşımı fena ti'ye alındı
16.01.2022 00:02 - Son Güncelleme: 16.01.2022 00:09

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Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, bir ödül töreninde yaptığı konuşmayla uzun süre gündem olmuştu. Ödülüyle birlikte konuşma yapan Sezen'in 'Bunu tutuyorum çünkü şu an elimde' sözleri günlerce konuşulmuş ve sosyal medyada ti'ye alınmıştı. Ünlü oyuncu, bu kez eline aldığı bastonla ilginç bir paylaşımda bulundu. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi ile kamera karşısına geçen Sezen'in bastonla yaptığı hareketleri gören takipçileri 'Tutuyorsun çünkü elinde şu an' tarzında yorumlar yaparak oyuncuyu bir kez daha ti'ye aldı. Hem iddialı elbisesiyle hem de hareketleriyle dikkat çeken Sezen yine sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...

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