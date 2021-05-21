Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşıyor. Yalçın’ın Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya hakkındaki İsmail YK detayı şoke etti…
İSMAİL YK'NIN KLİBİNDE OYNAMIŞ
Lisaveti Karibskaya, İsmail YK'nın 'Tatlı Kız' adlı şarkısının klibinde oynamış.
'Tatlı Kız' klibinde rol alan Ukraynalı modelin İsmail YK ile samimi halleri, magazin dünyasının dikkatinden kaçmadı.
Modellik yapan 22 yaşındaki Ukraynalı Lisaveti, Sergen Yalçın'la ilişkisi sonrası sosyal medya hesaplarını dondurma kararı almıştı.