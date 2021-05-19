Çekirgeyi saldım çayıra şarkısı ile tanınan Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kalp krizi mi geçirdi?

Çekirgeyi saldım çayıra şarkısı ile tanınan Oğuz Yılmaz'ın sosyal medyada hayatını kalp krizi nedeniyle kaybettiği konuşuluyor. Sanatçının yüz binlerce hayranı ise konuşulan bu iddianın doğru olup olmadığını merak ediyor. Peki, Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatına dair bilgiler...

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

İşte hayatına dair bilgiler;

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.

1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.

2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

ŞARKILARI

Gel Yanıma Gel

Kibar Kız

Ayaş Yolları

Dursun

Tik Tak

Kaynana

Tak Zilleri

Hanımefendi Mi Oldun?

Arabistan Kızları

Akşamcı