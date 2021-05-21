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Ece Seçkin cesur pozlarına yenisini ekledi! Bu sefer iç çamaşırsız paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

Ece Seçkin cesur pozlarına yenisini ekledi! Bu sefer iç çamaşırsız paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
21.05.2021 20:26
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Ece Seçkin cesur pozlarına yenisini ekledi! Bu sefer iç çamaşırsız paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Şarkıcılığının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Ece Seçkin, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Sutyensiz giydiği pembe takımıyla verdiği pozu sosyal medya sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcının paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Seçkin'in paylaşımını beğenirken bir kısım fazla iddialı bularak eleştirdi. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı…


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