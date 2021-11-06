Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi aşkı sonunda itiraf etti 'evet aşk yaşıyoruz! Umut Evirgen...

Bir süre önce Serenay Sarıkaya ile Umut Evrgen'in aşk yaşadığı iddiaları, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Hem Serenay Sarıkaya hem de Umut Evirgen aşk iddialarını reddetmiş hatta Serenay Sarıkaya 'Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" demişti. Ancak ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözü bir kez daha gerçek oldu. Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle birliktelik yaşayan işletmeci Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti.