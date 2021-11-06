Flash TV'deki efsanevi ekonomi tartışması! Bahar Candan: Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın, evinin uzağına gitmesin

Eskiden yaptığı yayınlarla büyük tepki çeken CHP yandaşı Flash Tv'nin yeni formatında ekonomi ekibini kurdu. Flash TV'de yayınlanan "Al Sana Haber" programı sosyal medyada en çok konuşulanların arasına girdi.

ALAY KONUSU OLDU

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan ile 'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'ın yer aldığı ve ekonomi gündeminin konuşulduğu program alay konusu oldu. Nihat Doğan'ın asgari ücretle geçinen ailelere tavsiyesini sorduğu Bahar Candan, "Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın, evinin uzağına gitmesin" ifadelerini kullandı.

HAKAN AYGÜN, KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI: CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK

Geçtiğimiz günlerde Flash TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın adayını ve olası bakanlarını açıkladı.

"Birinci ağızdan duydum" diyerek açıklayan Aygün, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

AKŞENER BAŞBAKAN OLACAK MI?

Aygün, "Akşener Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı konumunda. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu da bu şekilde, onların olacağı bir modelle seçime gidilecek" dedi.

Hakan Aygün, Ali Babacan'ın 'ekonomi'den sorumlu olacağını, Davutoğlu'nun AB'den, Temel Karamollaoğlu'nun da 'teknoloji'den sorumlu olacağını ileri sürdü.

FLASH TV'NİN ARKASINDA KİM VAR?

Türkiye'nin en kritik seçimlerine 2 yıldan az bir süre kala muhalefeti destekleyen "fondaş" yapılanmalara yenisi eklendi. 2 yıl önce yayın hayatına son veren Flash TV'nin geri dönüşü olaylı oldu. 90'larda düşük bütçeyle kurulan halay, şov ve amatör filmleriyle Türkiye'nin televizyon kültürünün en absürt formatını ekrana taşıyan Flash TV 2019'da kapanmıştı. Bursa merkezli Göktuğ Group'un sahibi olduğu Flash TV yeniden yayın hayatına başladı.

SÖZDE "ÖZGÜR KOMİK KORKAK"

"Özgür komik korkak" sloganını kullanan Flash TV, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yeniden yayın hayatına başlarken eski yayın anlayışından farklı olarak haber hiciv ve kara mizahın iç içe olacağı muhalefeti destekleyen yayın politikası işleyecek.

İÇERİSİ KARIŞIK

Kanalın Genel Yayın Yönetmenliği için Hakan Aygün, ana haber bülteni için Can Ataklı, sabah programında da Seda Akgül, tartışma ve siyaset programları için ise Abdullah Gül'ün yakın adamı Fehmi Koru, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara gibi isimlerle anlaşan Flash TV'de yaşanan gelişme büyük dikkat çekti.

CHP Mİ FONLUYOR?

CHP'li troller ile fondaş medya tarafından sosyal medyada büyük reklamı dönen Flash TV'de yayına baladığı ilk günde kriz başladı. İş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un yayın hayatına döndürmeyi plandığı kanal için kardeşi Mehmet Emin Göktuğ itiraz etti.

Ağabeyini "Gizli ajanda" ile suçlayan Mehmet Emin Göktuğ, kanalın yüzde 50 hissesinin kendisinin olduğunu belirterek hakkını mahkemede arayacağını söyledi.

İŞTE FLASH TV'NİN SABIKALI KADROSU

Flash TV'nin kadrosunda ise karanlık bağlantıları olan radikal muhalifler ve FETÖ ile yakın ilişkileri ortaya çıkan isimler bulunuyor.

İBB'nin billboardlarında duyuru yapan kanal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ayetlerle alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve hapis yatan Hakan Aygün, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alarak cezaevine giren Atilla Taş, eski HDP milletvekilii Altan Tan, İngiltere ve Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, genç yaşta CHP'nin desteklediği KRT ve Halk TV'de ünlü muhaliflerle röportaj yaparak adını duyuran Çağlar Cilara, İYİ Parti'nin medya organlarında çalışan Orhan Uğuroğlu, karanlık bağlantılarıyla bilinen ve devamlı Başkan Erdoğan'ı iç savaşla tehdit eden muhalif gazeteci Can Ataklı Flash TV'nin kemik kadrosunda yer aldı.

"GİZLİ AJANDA TEMELLİ BU YAYINA DÖNDÜRME NETİCESİNDE..."

Kardeş Göktuğ, açıklamasında, "yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş fon" ifadelerini kullanarak, "Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur" şeklinde konuştu. Kardeş Göktuğ'un açıklamasındaki en kritik iddia ise, "Mehmet Emin Göktuğ, Flash TV'nin yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş olası bir fon aracılığıyla yeniden yayına döndürülmesi planının parçası olmayacaktır" sözünde yer alıyor. CHP medyasının belli fonlarla desteklendiğinin tartışıldığı bir dönemde, Flash TV'nin gerçekte kimler tarafından maddi destekle kurulduğu ve hangi fonlarla yayın hayatına başladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Mehmet Emin Göktuğ'un açıklaması şöyle:

"Basın duyurusudur:

Kamuoyuna, özel ve resmi kurum ve kuruluşların dikkatlerine,

28 Şubat 2019 tarihinde yayınlarına ara veren Türkiye'nin en eski 2. televizyon kanalı olan Flash TV hakkında son zamanlarda sıklıkla "yeniden ekranlara dönüyor" haberlerinin çıkmasının akabinde, test yayınları başlatıldığı, yeni transferlerin yapıldığı ve yayın hayatına geri döndüğü şeklinde yorumlar yapılmaktadır.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TEMEL İLKELERİNE KARŞI DURAN OLUŞUMLAR İÇERİSİNDE YER ALMAMIŞTIR"

Her şeyden önce, 28 yıllık yayın hayatında kanalın formatı değişse de bağımsızlık ilkesi hiçbir zaman değişmemiştir. Flash TV kurulduğu günden bu yana kendi öz kaynaklarıyla yaşayarak bağımsız kalabilmiştir ve hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine karşı duran oluşumlar içerisinde yer almamıştır. Şirket bağımsız duruşunun bedellerini ağır ödemiştir ve halen ödemektir.

Flash TV'nin yeniden açılması konusu ile ilgili aşağıdaki duyuruyu ve uyarıyı yapmak isteriz.

"MEHMET EMİN GÖKTUĞ BAĞIMSIZLIK İLKESİNDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLDİR"

Mehmet Emin Göktuğ ve Ömer Faruk Göktuğ Flash TV'nin yarı yarıya aynı oranda hissedarı, yönetim kurulu üyeleri ve sahipleridir. Ömer Faruk Göktuğ tek başına Flash TV'nin sahibi değildir. Flash TV yönetim kurulu, herhangi bir ortaklık görüşmesi, sermeyadarlık teklifi vb. temaslardan haberdar edilmemiştir. Kanalın %50 ortağı Mehmet Emin Göktuğ, Flash TV'nin 28 yıllık geçmişinde benimsediği öz kaynaklar ile sağlanmış bağımsızlık ilkesinden vazgeçmiş değildir. Mehmet Emin Göktuğ Flash TV'nin yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş olası bir fon aracılığıyla yeniden yayına döndürülmesi planın parçası olmayacaktır.

"ÖMER FARUK GÖKTUĞ TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK SAĞLANMAYA ÇALIŞILMAKTADIR"

Flash TV'nin tekrar yayına sokulması ve bu kapsamda şirketin gerek iç gerek dış ilişkide yönetilmesi konusunda diğer ortak ve yetkili Ömer Ziya Göktuğ tarafından şirket örfüne, ana sözleşmesine ve Türk Ticaret kanunun bağlayıcı hükümlerine aykırı hukuksuzluklar zinciri niteliğinde tek taraflı ve hukuken muvaaza niteliğinde olan batıl fiiller gerçekleşmekte Flash TV'nin yeniden yayına dönmesi bu şartlar içerisinde Ömer Faruk Göktuğ tarafından tek taraflı olarak sağlanmaya çalışılmaktadır.

"MUVAAZA VE GİZLİ AJANDA TEMELLİ"

Bu süreçte devam eden hukuksuzluklara karşı ilgili mahkemelerde davalar açılmış olup hukuk mücadelemiz devam etmektedir. Muvaaza ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketi diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur. Ömer Faruk Göktuğ'un anılan fiillerine açıkça veya zımnen destek veren kişilerin de bu süreçten etkileneceği açıktır.

Flash TV'nin tekrar yayına sokulması konusu ile ilgisi olabilecek tüm gerçek ve tüzel kişilerin ayrıca kamuyonun dikkatine sunarız.

Saygılarımızla,

Mehmet Emin Göktuğ"