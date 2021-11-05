Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi aşkı sonunda itiraf etti 'evet aşk yaşıyoruz! Ateş olmayan yerden duman çıkmıyormuş Umut Evirgen...
Bir süre önce Serenay Sarıkaya ile Umut Evrgen'in aşk yaşadığı iddiaları, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Hem Serenay Sarıkaya hem de Umut Evirgen aşk iddialarını reddetmiş hatta Serenay Sarıkaya 'Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" demişti. Ancak ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözü bir kez daha gerçek oldu. Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle birliktelik yaşayan işletmeci Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti.
05.11.2021 15:26
- Son Güncelleme: 05.11.2021 21:02
Oyuncu Serenay Sarıkaya (29) ile Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in (32) aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin gündemindeydi.
"BU HABERLERDEN SIKILDIM"
Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koymuştu.
"EVET, SERENAY İLE AŞK YAŞIYORUZ"
Umut Evirgen'den ise dün akşam şaşırtan bir açıklama geldi. Ünlü işletmeci, 'teve2 Magazin Masası' muhabirine güzel oyuncu ile birlikte olduğunu itiraf etti.