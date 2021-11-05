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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi aşkı sonunda itiraf etti 'evet aşk yaşıyoruz! Ateş olmayan yerden duman çıkmıyormuş Umut Evirgen...

Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi aşkı sonunda itiraf etti 'evet aşk yaşıyoruz! Ateş olmayan yerden duman çıkmıyormuş Umut Evirgen...

Bir süre önce Serenay Sarıkaya ile Umut Evrgen'in aşk yaşadığı iddiaları, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Hem Serenay Sarıkaya hem de Umut Evirgen aşk iddialarını reddetmiş hatta Serenay Sarıkaya 'Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" demişti. Ancak ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözü bir kez daha gerçek oldu. Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle birliktelik yaşayan işletmeci Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti.

05.11.2021 15:26 - Son Güncelleme: 05.11.2021 21:02
Serenay Sarıkaya’nın sevgilisi aşkı sonunda itiraf etti ’evet aşk yaşıyoruz! Ateş olmayan yerden duman çıkmıyormuş Umut Evirgen...

Oyuncu Serenay Sarıkaya (29) ile Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in (32) aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin gündemindeydi.

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Serenay Sarıkaya’nın sevgilisi aşkı sonunda itiraf etti ’evet aşk yaşıyoruz! Ateş olmayan yerden duman çıkmıyormuş Umut Evirgen...

Sarıkaya'nın, Evirgen'in sahibi olduğu mekana gittiği öne sürülmüştü. Ünlü işletmecinin, "içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan oyuncu için mekanı kapattığı" haberleri çıkmıştı.

Serenay Sarıkaya’nın sevgilisi aşkı sonunda itiraf etti ’evet aşk yaşıyoruz! Ateş olmayan yerden duman çıkmıyormuş Umut Evirgen...

"BU HABERLERDEN SIKILDIM"
Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koymuştu.

Serenay Sarıkaya’nın sevgilisi aşkı sonunda itiraf etti ’evet aşk yaşıyoruz! Ateş olmayan yerden duman çıkmıyormuş Umut Evirgen...

Güzel oyuncu, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.

Serenay Sarıkaya’nın sevgilisi aşkı sonunda itiraf etti ’evet aşk yaşıyoruz! Ateş olmayan yerden duman çıkmıyormuş Umut Evirgen...

"EVET, SERENAY İLE AŞK YAŞIYORUZ"
Umut Evirgen'den ise dün akşam şaşırtan bir açıklama geldi. Ünlü işletmeci, 'teve2 Magazin Masası' muhabirine güzel oyuncu ile birlikte olduğunu itiraf etti.

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