Serenay Sarıkaya'dan Hande Erçel'e nispet yapar gibi sıfır makyaj pozlar 'sen her halinle güzelsin Serenay'

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Serenay Sarıkaya, geçen gün yayınladığı kırmızı bikinli pozuyla olay olmuştu. Sarıkaya'nın bu pozu, bir gün önce kırmızı mayosuyla paylaşım yapan Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlanmıştı. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sarıkaya, sıfır makyaj pozunu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozu...

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve dijital platformda yayınlanacak bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, tatiline hız kesmeden devam ediyor.



Şu sıralar kendisine vakit ayıran güzel yıldız, son olarak makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımına, "Önce ve sonra..." notunu düşen ünlü oyuncu, ardından kırmızı ruj sürerken verdiği pozu da yayınlamayı ihmal etmedi.

"EVDEYİM BEBEĞİM"

Öte yandan önceki gün de kırmızı elbisesiyle verdiği pozları yayınlayan Serenay Sarıkaya, sosyal medyada adından söz ettirmişti.