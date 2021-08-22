Konserde dekolte kazası! Sütyen giymeyen Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı. Ünlü şarkıcı Sibel Can, Bodrum konserinde talihsiz bir kaza yaşadı. Sütyen giymeyen Sibel Can.derin dekolteli kıyafetinin azizliğine uğradı. Mavi Mavi adlı parçayı seslendiren sanatçının bir anda sol göğsü açıldı fakat Sibel Can verdiği frikiğin farkında olmadan şarkısını söylemeye devam etti. Şarkıcının koruması ise durumu fark edince sahneye atladı ve Can'ın önüne geçerek kıyafeti düzeltti. O anlar kameralarca anbean kaydedildi. Konserde yaşanan kaza sonrası kısa süreli kulise giden sanatçı dönüşünde ise dekolte kazasına 'Siz yabancı değilsiniz' diyerek bomba bir yorumda bulundu. İşte o anlar...