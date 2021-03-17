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İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol ile Fahriye Evcen kardeş gibi

İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol ile Fahriye Evcen kardeş gibi
17.03.2021 13:06
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İbrahim Çelikkol, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 38 yaşındaki oyuncu Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Merhamet, İffet gibi dizilerin ardından şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Mehdi karakterine hayat veriyor. Özel hayatı çok merak edilen İbrahim Çelikkol'un eşini görenler dönüp bir daha bakıyor. Nedeni ise güzel eşinin Fahriye Evcen'e olan aşırı benzerliği. Sosyal medya kullanıcıları bu benzerliği görünce dile getirmekten geri durmadı. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.


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