Seren Serengil'den Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında bomba yorum: ''Bu çocukla bu kız en sonunda aşk yaşamazsa ben birşey bilmiyorum''

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu, partneri Mert Ramazan Demir ile samimi halleri dikkatlerden kaçmıyor hatta aşk yaşadıkları bile iddia ediliyordu. Son olarak bomba patladı ve Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldıklarını duyurdu. Çiftin attığı her adım olay yaratırken Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil'in yaptığı bir yorum çiftin hayranlarını epey mutlu etti.