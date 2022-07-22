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Seray Sever minik kızıyla ev halini paylaştı! O hallerine yorum ve beğeni yağdı

Seray Sever minik kızıyla ev halini paylaştı! O hallerine yorum ve beğeni yağdı
22.07.2022 23:09 - Son Güncelleme: 22.07.2022 23:10

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Son olarak Doya Doya Moda adlı programda yer alan Seray Sever, yapımın sezon finalinin yapmasının ardından bebek müjdesini vermişti. 49 yaşında anne olan ünlü sunucu, ikizlerini dünyaya getirdikten sonra ise programa veda etmişti. Şimdilerde vaktinin çoğunu minik bebeklerine ayıran ünlü sunucu, ikizlerinden biriyle çektiği görüntüleri Instagram hesabında yayınladı. Çiçeği burnunda anne Sever'in son hali dikkat çekti. Demet Akalın ise paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Seray Sever'in o paylaşımı...

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