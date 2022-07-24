Haberler Magazin Videoları Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın bomba uçak anısı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti bu kez bakın ne anlattı: "Herkes ayıpladı"

Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın bomba uçak anısı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti bu kez bakın ne anlattı: "Herkes ayıpladı"

Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın bomba uçak anısı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti bu kez bakın ne anlattı: "Herkes ayıpladı"
24.07.2022 12:01

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Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın bomba uçak anısı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti Pınar Altuğ, bu kez ünlü eşler uçakta yaşadıklarını anlattı kısa sürede gündem oldu. Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. 2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ, evliliği ile sık sık gündeme geliyor. Son dönemde sosyal medya hesabı açarak eşiyle birlikte fotoğraf paylaşan Yağmur Atacan uçakta son anda bilet bulunca olanlar oldu. Altuğ eşiyle uçakta ayrı kalınca bakın neler yaşadı.

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