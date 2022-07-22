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Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw, Bahar Candan için kesenin ağzını açtıkça açmış!

Ebru Gündeş’in sevgilisi Rassan Khoshnaw, Bahar Candan için kesenin ağzını açtıkça açmış!
22.07.2022 22:17 - Son Güncelleme: 22.07.2022 22:18

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1 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçen yıl evliliklerini sonlandıran Ebru Gündeş'in yeni aşkı geçen haftalarda ortaya çıkmış ve ikili magazin gündeminin bir numarasına yerleşmişti. Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan Ebru Gündeş'in yeni ilişkisine Bahar Candan'dan gelen uyarı ise dikkat çekmişti. Candan, daha önce Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından açıklamış ve 'Şöhret avcısı' benzetmesini yapmıştı. İkili hakkında bomba bir gerçek daha ortaya çıktı. Rassan Khoshnaw'ın Bahar Candan'a yüklü miktarda para göndermesine ilişkin belgeye ulaşıldı. Paranın miktarını duyan ise inanamadı.

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