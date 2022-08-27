Şener Şen'in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen,7'den 70'e herkesin hayatına şüphesiz ki bir şekilde dokundu... Eşkıya, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Davaro, Banker Bilo, Şabanoğlu Şaban gibi hala hafızalardan silinmeyen yüzlerce filmde rol alan Şener Şen, özellikle usta oyuncu Kemal Sunal ile rol aldıkları filmlerde büyük işler ortaya çıkardı. Züğürt Ağa filminin yayınlanması nedeniyle usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşinin kim olduğunu görünce çok şaşırdı. Meğer o isim atv ekranlarının fenomen yapımı Hercai'de de rol almış.