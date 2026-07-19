Cilo Dağı'nda 5 gündür aranıyordu: Yüksel Işık'ın cansız bedeni bulundu

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 15:20

Zirveye Tek Başına Devam Etti

Bursa'dan Hakkari'ye gelen iki dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'ndaki Süppa Dürek Zirvesi ve Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanışa başladı. Tırmanış sırasında dağcılardan biri geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık 4 bin 135 rakımlı dağın zirvesine tek başına ilerlemeyi sürdürdü. Bir süre sonra Işık'tan haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

5 Gün Boyunca Zamanla Yarıştılar

İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Geniş çaplı arama çalışmalarına ayrıca Van AFAD ile Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen profesyonel dağcıların da destek verdiği arama çalışmalarında, ekipler zorlu arazi şartlarına rağmen 5 gün boyunca aralıksız görev yaptı.

Cansız Bedeni Zirvenin Altında Bulundu

Çalışmaların beşinci gününde Yüksel Işık'ın cansız bedenine, Süppa Dürek Zirvesi'nden iniş yapmak için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında ulaşıldı. Ekipler tarafından sarp kayalıklardan çıkarılan Işık'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.