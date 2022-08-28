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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi bakın kim!

Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi bakın kim!
28.08.2022 00:54 - Son Güncelleme: 28.08.2022 01:20

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ATV'nin Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Kardeşlerim, 3 Eylül akşamı yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken dizide Orhan karakterini canlandıran Cüneyt Mete'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Şengül ve Gönül arasında kalan Orhan karakteriyle büyük beğeni toplayan Mete'nin özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Cüneyt Mete evli mi?, Cüneyt Mete'nin eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Mete'nin Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Cüneyt Mete'nin kendisinden de ünlü olan oyuncu eşi...

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