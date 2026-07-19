AK Partili meclis üyesinin evine silahlı saldırı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 15:36 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 15:46

Gece Yarısı Kapıyı Aralayıp Ateş Açtılar

Olay, sabaha karşı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyenice kırsal mahallesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, AK Parti Ceylanpınar Belediye Meclisi Üyesi İbrahim İdikurt'un evine gitti. Raylı bahçe kapısını aralayan saldırganlar, içeriye doğru silahla peş peşe ateş açtı. Evin değişik yerlerine çok sayıda mermi isabet etti.

Römorkta Uyuyan Çocuklarını Korumaya Koştular

Silah sesleri üzerine evde bulunan 7'si çocuk toplam 9 kişi büyük bir korku ve panik yaşadı. O sırada bahçedeki traktörün römorkunda uyuyan küçük çocuklar, kurşun sesleriyle uyanarak ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Evin içerisinde uyuyan İbrahim İdikurt ve eşi ise hızla bahçeye fırlayarak çocuklarını mermilerden korumaya çalıştı. Şans eseri saldırıda yaralanan olmadı.

Kamera Görüntüleri Sayesinde Yakalandılar

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri evde ve bahçede detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.