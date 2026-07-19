Çatalca'da orman sınırında yangın: Ekipler seferber oldu

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 15:52 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 15:57

İstanbul Çatalca'da Yangın: Alevler Ağaçlık Alana Sıçradı

Çatalca'da otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Rüzgarın Etkisiyle Kısa Sürede Büyüdü

Yangın, saat 14.30 sıralarında İzzettin Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü.

Ekiplerin Müdahalesi Devam Ediyor

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin daha geniş bir ormanlık alana yayılmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.