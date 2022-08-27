Davut Güloğlu müstakbel gelini için soluğu Rize’de aldı! Gözünden sakındığı oğlunu gören inanamadı! “Babasının kopyası”

İlk albümü 'Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi' ile müzik sektörüne giriş yapan ve 2000'li yılların başında çıkardığı 'Nurcanım'la ile hafızalara kazınan Davut Güloğlu cephesinden müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, oğlu Cengizhan için Rize'ye kız istemeye gitti. Cengizhan Davuoğlu ile Nursena Yazıcı'nın nişan töreninden ilk karede geldi. Cengizhan babasına benzerliğiyle dikkat çekerken Davutoğlu'nun müstakbel gelini güzelliğiyle büyüledi. İşte Davut Güloğlu'nun sır gibi sakladığı oğlu ve müstakbel gelini...