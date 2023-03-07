Seda Sayan süper mini şortuyla ortalığı salladı!

Seda Sayan süper mini şortuyla boy gösterdi sırrı ortaya çıktı! 38 cm incelmişti meğer Barbie bacak yaptırmış... Seda Sayan estetik ameliyatlarının yanısıra son dönemde ünlüler dünyasında da çok popüler olan bir teknikle fit kalmayı başarıyor. "0 ay önce müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Bir süredir birbirleriyle ilgili paylaşım yapmayan Ökten ve Sayan'ın aralarının açık olduğu öne sürüldü. İkiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken Seda Sayan'ın son görüntüsü bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. İşte vücut yaşı 23 olan 60 yaşındaki Seda Sayan'ın son hali...