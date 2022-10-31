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Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'le beraber sahnede coştu! O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'le beraber sahnede coştu! O anlar sosyal medyaya damga vurdu
31.10.2022 21:06 - Son Güncelleme: 31.10.2022 21:06

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Evlilikleri dolu dizgin devam eden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti önceki akşam sahnede kurtlarını döktü. Geçtiğimiz günlerde boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılan ünlü çift 'boşanmıyoruz' der gibi dakikalarca keyifle aşk şovu yaptı. Müzisyen Çağlar Ökten'in sahnesine çıkarak 'Bak Gör' şarkısını söyleyen Sayan, ''Ben de gidiyorum her sahnesine, doyasıya eğlenip kurtlarımı döküyorum. Çağların sesine de, sahnesine de bayılıyorum ben. Kendim bu aralar sahne almıyorum. Sadece eşimin sahnesini izlemek, onu dinlemek için konser işi almıyorum" açıklamasında bulunmuştu. İşte sosyal medyayı sallayan o dans videosu...

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