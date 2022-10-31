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Tuğba Ekinci’den çok konuşulacak İbrahim Çelikkol itirafları: ‘’Çok kafamı attırdı’’

Tuğba Ekinci’den çok konuşulacak İbrahim Çelikkol itirafları: ‘’Çok kafamı attırdı’’
31.10.2022 18:47 - Son Güncelleme: 31.10.2022 18:47

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Tuğba Ekinci'den eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a ağızları açık bırakacak sözler! Tuğba Ekinci, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Daha önce "Erkek arkadaşlarım hep fakirdi. Benim sayemde tanındılar, şimdi bir çoğu Türkiye'nin en iyi dizilerinde rol alıyor, çok iyi paralar kazanıyor. Tabii hepsinin kumaşları da iyiydi; kendilerini geliştirdiler kafalarını kullandılar ve para kazandılar" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Tuğba Ekinci, eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'la ayrılık sebeplerini ilk kez açıkladı. Ekinci, Birce Akalay'ı unutmadı, ona da çağrı da bulundu.

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