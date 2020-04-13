Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı? Instagram'dan açıkladı
Seda Akgül, Hakan Ural ile yaşadığı kriz sonrasında Neler Oluyor Hayatta programından istifa etmesi ile çok konuşulmuştu. Ece Erken'in istifa etmesinin ardından Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan, Seda Akgül, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Seda Akgül'ün corona virüs olup olmadığı merak konusu olmuş, Akgül ise hastaneden kolunda katater ile kaçtığını canlı yayında itiraf etmişti. Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldığını duyurdu! Peki Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı? İşte 48 yaşındaki Akgül'ün açıklaması...
Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı? Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile birlikte sunduğu Neler Oluyor Hayatta programından istifa etmesi ve yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz Şubat ayında magazin gündemine bomba gibi düşen 48 yaşındaki Seda Akgül, Instagram hesabı üzerinden hastane yatağında yatarken çektiği bir selfieyi paylaştı. Geçtiğimiz hasta yaşanan bu gelişme sonrasında canlı yayına katılan Seda Akgül, itirafıyla Bircan Bali'yi şoke etmişti.
SEDA AKGÜL'DEN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI!
Ünlü isim paylaştığı fotoğrafın altına sağlık durumuyla ilgili şunları yazdı: Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu'na çok teşekkür ederim. Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz .
SEDA AKGÜL SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN NEDEN AYRILDI?
"PROGRAMIMIZ KISACIK ARA VERMEDİ"
Akgül açıklamasında şunları söyledi: "Ben zor şartlar altında görev yapıyordum; Çeşme'ye yerleşmiştim. Anne ve babam yaşlı onlara bakmam gerekiyor ve tekrar işe dönüyordum. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağına takıldık. Şu anda bu işin ciddiyeti bu kadar önemliyken maalesef programımız kısacık bir ara vermezken ben öncelikle ailemin sağlığını riske atmak istemiyorum çünkü gidip geliyorum... İkincisi de gerçekten sevgi ve meslek arasında düşünürsek; mesleğimi de seviyorum ama 22 yıldır yalnız yaşıyorum. Ama bu günler sevginin, aile olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 2 gün önce de ben serum almıştım çünkü apart otelde kalıyorum beslenmeme de dikkat edemiyorum. Sizlerden özür diliyorum. Ben bir ay önce bu kadar ciddi düşünmemiştim. Keşke zaruri olmaya programlar ara verebilse..."