Şarkıcı Özcan Deniz ve Eski Eşi Feyza Aktan'ın velayet davasında karar çıktı! Çocuk kimde kalacak?

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in üç yaşındaki çocuğunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar verildi. Geçtiğimiz hafta Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan'ın annesi Fatıma Damarcan tanık olarak dinlenmişti.

Bu hafta ise Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında karar çıktı.





Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karar verdi.





"SEN KREDİ KARTI DEĞİLSİN"

Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde eski eşinin evine gitmiş ve şiddete maruz kalmıştı. Deniz yaptığı açıklamada "Sen evlatsın... Kişilik hakları olan bir bireysin. Kimsenin şöhret basamağı, deney tahtası, hırs ve çıkar kapısı ve en önemlisi 'kredi kartı' değilsin.





Senin küçük bedeninin arkasına sığınıp bunları yapan herkes, kimliği ne olursa olsun bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum. Bastığın toprağa, aldığın her nefese kurban olacak güçlü bir baban var senin..." demişti.





