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Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet’in oğluna bakın! Meğer oda ünlü oyuncuymuş

Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet’in oğluna bakın! Meğer oda ünlü oyuncuymuş
26.12.2021 18:59 - Son Güncelleme: 26.12.2021 18:59

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Üç Kuruş dizisinde fırtına estiren ünlü oyuncu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yeşilçam filmleri denince akla gelen ilk isimler arasında yer alıyor Kartal Tibet... Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden usta oyuncu, Tarkan: Altın Madalyon, Dağlar Kızı Reyhan, Aşk Mahkumu, Sevemez Kimse Seni gibi yapımlarla hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızı Kartal Tibet'in üvey oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte Üç Kuruş dizisi oyuncularından çok konuşulan o isim...

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CİVAN CANOVA'NIN ÜVEY BABASI...

Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Tibet ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Kanat ve Kumru adında iki çocuğu oldu. Ayrıca Tibet; Atiye, Çiçek Taksi, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Civan Canova'nın da üvey babasıdır. Annesi ve babası ayrıldıktan sonra anneannesi tarafından büyütülen Civan Canova, Kartal Tibet'in 58 yıl evli kaldığı Gündüz Sencer'in oğludur.

Rol aldığı dizi, film ve filmlerdeki başarısıyla alkış toplayan usta oyuncu Canova ise şimdilerde Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde olduğu Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka rolünü canlandırıyor.

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