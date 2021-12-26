Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet’in oğluna bakın! Meğer oda ünlü oyuncuymuş

Üç Kuruş dizisinde fırtına estiren ünlü oyuncu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yeşilçam filmleri denince akla gelen ilk isimler arasında yer alıyor Kartal Tibet... Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden usta oyuncu, Tarkan: Altın Madalyon, Dağlar Kızı Reyhan, Aşk Mahkumu, Sevemez Kimse Seni gibi yapımlarla hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızı Kartal Tibet'in üvey oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte Üç Kuruş dizisi oyuncularından çok konuşulan o isim...