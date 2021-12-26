Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet’in oğluna bakın! Meğer oda ünlü oyuncuymuş

CİVAN CANOVA'NIN ÜVEY BABASI...

Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Tibet ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Kanat ve Kumru adında iki çocuğu oldu. Ayrıca Tibet; Atiye, Çiçek Taksi, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Civan Canova'nın da üvey babasıdır. Annesi ve babası ayrıldıktan sonra anneannesi tarafından büyütülen Civan Canova, Kartal Tibet'in 58 yıl evli kaldığı Gündüz Sencer'in oğludur.

Rol aldığı dizi, film ve filmlerdeki başarısıyla alkış toplayan usta oyuncu Canova ise şimdilerde Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde olduğu Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka rolünü canlandırıyor.