Sana kırmızı çok yakışıyor! Merve Boluğur’un kırmızı derin dekolteli paylaşımı nefes kesti! Son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarla sık sık gündem olan Merve Boluğur, son yayınladığı fotoğraflarla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına 'kraliçe' notunu düşen Boluğur için "Yandı buralar", "Porselen bebek gibisin" yorumları yapıldı. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı…