Bahar Candan’dan Aleyna Tilki’ye ağza alınmayacak sözler! ‘’Bu ülkenin en büyük kekosusun’’

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun" diyerek hayalindeki erkeği açıklamıştı. Genç şarkıcının açıklamasının ardından İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Candan'ın sözleri kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Bu sözler kavgada söylenmez' yorumunda bulundu. İşte detaylar…

Aleyna Tilki, katıldığı bir programda "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak" şeklinde konuşmuştu.

Aleyna Tilki'nin açıklaması kısa sürede gündem olurken ardından İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan'dan beklenmedik bir çıkış geldi.

Snob Magazin'e konuşan Bahar Candan, Aleyna Tilki'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Candan, olay yaratan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aleyna sen bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük kekosusun.

Senin çıkacağın adam sana entelektüel zevkler katmalı. Hatta o kişi mümkünse seni İngilizce öğrenmek için Amerika yerine sanatsal aktivitelerin bol, diskoların az olduğu bir ülkeye yollasın. Bu sayede sanatını geliştirebilirsin"

"ŞEYMA'NIN İZİNDEN GİDEN ALEYNA"

Candan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem maçoyu falan boş ver sen! Eğitimli ve üniversite mezunu olmak şart. Şeyma Subaşı'nın izinden giden Aleyna Tilki ve onun gibiler, başka ülkeye çok meraklıysanız üniversiteyi bitirip gidin. Bari size beyin göçü desinler"

NE OLMUŞTU?

Aleyna Tilki, konuk olduğu bir YouTube programında hayalindeki erkeği açıklamıştı. Tilki, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak." İfadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı, İbrahim Selim'in "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna da şöyle karşılık vermişti: "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım…

Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek. Ben de 'Bu kim' diye merak edeceğim. Ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum.

Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak… Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem hemen baş başa kalamam.

Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın"

Ünlü şarkıcı, "Hangi davranış seni o kişiden soğutur?" sorusuna da şu cevabı vermişti: "Olduğu gibi gözükmemesi ve boş konuşması, konuşmamayı bilmemesi… Ben çünkü dolu sohbet etmeyi severim.

Hangi konu olursa olsun konuştuğumuz konuda bilgili olsun, o konuyu içselleştirsin isterim. Yarattığı kişiden konuşmasın, kalbinden konuşsun isterim.

Böyle olmadığı zaman kaçarak uzaklaşıyorum. Bu durumla çok karşılaşıyorum, çok aptal insan var"