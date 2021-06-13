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Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı Buket Aydın teknede...

Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı Buket Aydın teknede...
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Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Sibel Can ile tekne tatilinden görüntüleri ifşa olan Emir Sarıgül ile ilişkisi hakkında, "Emir Bey'in evlenme teklifini kabul etmedim, etmeyeceğim. Bu konu benim için Mart ayında kapanmıştır ve bir daha asla ve asla bu konuların içerisinde yer almak istemiyorum." diyen spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün teknede görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün barışma girişimlerine kayıtsız kalamadı. Çiftin nikah masasına oturacağı tarih ise belli oldu. İşte detaylar...


ASLA 'ASLA' DEME BUKET!

Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül'ün 'evlilik teklifini kabul etmeyeceğim' demişti! Bomba görüntüler ortaya çıktı! Buket Aydın Emir Sarıgül ile teknede görüntülendi.

İddiaya göre Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün barışma girişimlerine kayıtsız kalamadı. Çift ağustos sonu nikah masasına oturacak.

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