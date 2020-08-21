Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su'yla fotoğrafında göbeğini boyayan Pınar...

21.08.2020 10:41

Koronavirüs sonrası normalleşme süreci ile birlikte, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tekne tatiline çıkan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, bikinili yakalandı! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazının Pınar Altuğ'un geçtiğimiz günlerde yayınladığı fotoğrafta göbeğini boyamasının ardından, bikinili görüntüleri merak konusu oldu. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti önceki gün Bozburun'da misafir oldukları teknede sohbet ederken görüntülendi. Pınar Altuğ'un bu kareleri sonras 'Kim der 45 yaşında' yorumları yapıldı.