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Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su'yla fotoğrafında göbeğini boyayan Pınar...

Koronavirüs sonrası normalleşme süreci ile birlikte, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tekne tatiline çıkan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, bikinili yakalandı! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazının Pınar Altuğ'un geçtiğimiz günlerde yayınladığı fotoğrafta göbeğini boyamasının ardından, bikinili görüntüleri merak konusu oldu. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti önceki gün Bozburun'da misafir oldukları teknede sohbet ederken görüntülendi. Pınar Altuğ'un bu kareleri sonras 'Kim der 45 yaşında' yorumları yapıldı.

21.08.2020 10:01 - Son Güncelleme: 21.08.2020 10:58
Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su'yla fotoğrafında göbeğini boyayan Pınar...

Pınar Altuğ'un, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tatili devam ediyor. Çift, önceki gün Marmaris Bozburun'da objektiflere yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su'yla fotoğrafında göbeğini boyayan Pınar...

GÖBEĞİNİ BOYAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde tekne turuna çıkan 45 yaşındaki oyuncu, yayınladığı fotoğrafla sosyal medyanın diline düşmüştü.

Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su'yla fotoğrafında göbeğini boyayan Pınar...

Pınar Altuğ'un, eşi ve kızı ile çekildiği karelere yaptığı photoshop takipçilerinin gözünden kaçmamıştı. Bikini giyen oyuncunun, fotoğraflarda göbeğini siyaha boyayarak mayo görüntüsü vermeye çalışması dikkat çekmişti.

Pınar Altuğ'un bu photoshop krizi sonrası herkes bikinili görüntüsünü merak ediyor. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin tatil maceraları.

Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su'yla fotoğrafında göbeğini boyayan Pınar...
Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su'yla fotoğrafında göbeğini boyayan Pınar...

YAZ AYLARINDA KİM, NEREDE, NASIL TATİL YAPIYOR?

DEMET AKALIN

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