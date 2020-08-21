Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su'yla fotoğrafında göbeğini boyayan Pınar...

Pınar Altuğ'un, eşi ve kızı ile çekildiği karelere yaptığı photoshop takipçilerinin gözünden kaçmamıştı. Bikini giyen oyuncunun, fotoğraflarda göbeğini siyaha boyayarak mayo görüntüsü vermeye çalışması dikkat çekmişti.

Pınar Altuğ'un bu photoshop krizi sonrası herkes bikinili görüntüsünü merak ediyor. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin tatil maceraları.