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Petek Dinçöz kınayı yaktı! İşte o görüntüler...

Petek Dinçöz kınayı yaktı! İşte o görüntüler...
15.08.2022 23:51 - Son Güncelleme: 15.08.2022 23:51

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Petek Dinçöz kınayı yaktı! Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar düğün tarihi belli oldu! Bende Kaldı, Foolish Casonava, Kısmetsizim, Hasta Ettin gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan Petek Dinçöz, son dönemlerde özellikle Nida Büyükbayraktar ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu. Geçen haftalarda nişan yüzüklerini takan çiftin cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İkilinin düğüm tarihi belli olurken Petek Dinçöz'ün kına gecesinden görüntüler ortaya çıktı. İşte Petek Dinçöz'ün kına gecesinden ilk görüntüler...

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