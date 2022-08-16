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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ilk duruşma yapıldı! Ece Erken eşini öldüren sanık savunma yaptığı sırada bayıldı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ilk duruşma yapıldı! Ece Erken eşini öldüren sanık savunma yaptığı sırada bayıldı
16.08.2022 18:20 - Son Güncelleme: 16.08.2022 18:20

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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 ay önce katledilmişti... Mahkemede fenalaşan Ece Erken bayıldı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişmeler yaşanıyor. Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü kaybeden Ece Erken, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava için adliyede yerini aldı. Eşi için görülen davanın ilk duruşmasına katılan Erken, fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Erken'in sağlık durumuna ilişkin açıklama avukatından geldi. TIKLA-İZLE…

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