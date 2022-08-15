Esra Erol’dan yakışıklı oğullarına ince ayar! Ömer ve İdris Ali’nin o halleri ortalığı salladı!

ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol, Esra Erol'da programının sezon finalinin yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Yeni sezonun başlamasına günler kala deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Erol, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha öncesinde günbatımında ve havuz başında verdiği pozları yayınlayarak günlerce gündem olan Erol, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel sunucu, oğulları Ömer Erol ve İdris Ali ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu. Erol'un "İstedikleri olmadıklarında", "İnce ayardan sonra" notlarını düştüğü paylaşımları, kısa sürede gündem oldu. İşte Esra Erol'un o paylaşımları ve sosyal medyayı sallayan yakışıklı oğulları...