Haberler Magazin Videoları Esra Erol’dan yakışıklı oğullarına ince ayar! Ömer ve İdris Ali’nin o halleri ortalığı salladı!

Esra Erol’dan yakışıklı oğullarına ince ayar! Ömer ve İdris Ali’nin o halleri ortalığı salladı!

Esra Erol’dan yakışıklı oğullarına ince ayar! Ömer ve İdris Ali’nin o halleri ortalığı salladı!
15.08.2022 23:47 - Son Güncelleme: 15.08.2022 23:47

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:23
Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu...
Magazin 00:23
Özgü Namal son haliyle...
Magazin 00:14
Hülya Avşar denizden paylaştı!
Magazin 00:30
Özgü Namal son haliyle...
Magazin 00:07
Diriliş Ertuğrul'un Turgut...
Magazin 00:17
Gülşen’in sahne olayları...
Magazin 00:06
Yeşilçam güzeli Bahar Öztan...
Magazin 00:15
Songül Karlı beyaz içinde...
Magazin 00:23
Aslı Samat son haliyle kendine...
Magazin 00:14
Cengiz Ünder ve Aleyna...
Magazin 00:30
Nihat Doğan’ın düğününde olay...
Magazin 00:10
Sibel Can sahne kıyafetiyle...

ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol, Esra Erol'da programının sezon finalinin yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Yeni sezonun başlamasına günler kala deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Erol, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha öncesinde günbatımında ve havuz başında verdiği pozları yayınlayarak günlerce gündem olan Erol, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel sunucu, oğulları Ömer Erol ve İdris Ali ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu. Erol'un "İstedikleri olmadıklarında", "İnce ayardan sonra" notlarını düştüğü paylaşımları, kısa sürede gündem oldu. İşte Esra Erol'un o paylaşımları ve sosyal medyayı sallayan yakışıklı oğulları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA