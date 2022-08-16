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Petek Dinçöz evlendi! İşte düğünden görüntüler...

Petek Dinçöz evlendi! İşte düğünden görüntüler...
16.08.2022 21:55 - Son Güncelleme: 16.08.2022 22:00

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Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Dinçöz, boşanmasından kısa bir süre sonra Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Büyükbayraktar ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyuran Dinçöz, dün akşam kına gecesi yaptı. Ünlü şarkıcı, bu akşam ise Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturdu. Düğünden görüntüler sosyal medyaya düşerken kısa sürede gündem oldu. Dinçöz'ün gelinliği ise çok konuşuldu. İşte Petek Dinçöz'ün düğününden ilk görüntüler..

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