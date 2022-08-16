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Levent İnanır'dan çok konuşulacak Kadir İnanır: Dayım Kadir yüzünden çocukluğumu yaşayamadım

Levent İnanır'dan çok konuşulacak Kadir İnanır: Dayım Kadir yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
16.08.2022 22:05 - Son Güncelleme: 16.08.2022 22:05

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Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Med Cezir Manzaraları isimli filmleriyle hafızalara kazınan Kadir İnanır, geçen yıl damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alınmış ve hayranlarını endişelendirmişti. Dün Kuruçeşme'de görüntülenen usta oyuncu, son haliyle ise çok konuşulmuştu. Yeşilçam'ın karizmatik oyuncusu bu kez yeğeni Levent İnanır'ın açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Dayısı Kadir İnanır'dan bahseden İnanır, yaşadıklarını anlatırken peş peşe itiraflarda bulundu ve "Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım" sözleriyle dikkat çekti. İşte o açıklama...

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