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Bergüzar Korel minik kızı Leyla’yı paylaştı! Sosyal medya onları konuştu

Bergüzar Korel minik kızı Leyla’yı paylaştı! Sosyal medya onları konuştu
16.08.2022 19:06 - Son Güncelleme: 16.08.2022 19:06

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Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine girdi. 2010 yılının çiftin ilk çocukları Ali dünyaya geldi. 2020 yılının Mart ayında Han adında bir oğulları daha olan ünlü çift, geçen Kasım'da kızları Leyla'ya kavuştu. Çocuklarını kameralardan uzak büyüten ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, minik kızı Leyla ile birlikte vakit geçirdiği anlara ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Korel'in kullandığı ifadeler dikkat çekerken Halit Ergenç'in biricik eşi ve kızı sosyal medyayı salladı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

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