Petek Dinçöz ev haliyle olay oldu! Sosyal medya onu konuştu

Foolish Casanova, Sandım Ki, Kısmetsizim, Okşa, Frekans şarkılarıyla hafızalara kazınan Petek Dinçöz, çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda noktalamış ve soluğu Miami'de almıştı. Oğlu İrfan Aslan'ın eğitimi için Miami'ye taşınma kararı aldığını dile getiren Dinçöz'ün kısa bir süre sonra adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Hatta Dinçöz'e Zarrab'ın 700 bin dolara ev aldığı iddia edilmişti. Zarrab'ın avukatı jet hızıyla iddiaları yalanlarken Dinçöz, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etmişti. Ünlü şarkıcı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve yatak pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sarı saçlı karakaşlı haliyle ortalığı yıkıp geçen Dinçöz, kısa sürede sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Petek Dinçöz'ün olay olan o paylaşımı...