Çağla Şıkel’in yakışıklı oğluna bakın Emre Altuğ’a benzetilen Uzay ilgi odağı oldu!

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ile sunuculuğu da ekleyen Çağla Şıkel, 2008 yılında dönemin popüler isimlerinden Emre Altuğ ile nikah masasına oturdu. Şıkel'in 2015'de boşandığı Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ile Uzay adından iki evladı oldu. Çocuklarının gelişimiyle yakından ilgilenen Şıkel, verdiği son röportajla gündeme geldi. Cennet Mahallesi dizisi nedeniyle 'Victoria's Secret' defilesinde yer alamadığı iddiasından güzellik sırlarına kadar birçok konuda konuşan ünlü model, "Öncelik çocuklarım ve onların mutluluğu" sözleriyle dikkat çekti. Bunun üzerine Şıkel'in oğulları merak edildi. Babasına benzerliğiyle çok konuşulan Uzay'ın son halini görenler ise "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu. İşte Çağla Şıkel'in sosyal medyada ilgi odağı olan biricik oğulları...