Son dakika: NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.
Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.
Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.
Ünlü spikerin 11 bin takipçili İnstagram hesabından son paylaşımı dikkat çekti.
"GÜZEL HABERLER, GÜZEL İNSANLAR…"
Yurt, gökkuşağı fotoğrafı paylaşıp altına, "Güzel haberler, güzel insanlar, güzel doğa ana günü" ifadelerini kullanmıştı.
KOZLUKLU'DAN TAZİYE MESAJI
Konu ile alakalı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan gazeteci Fuat Kozluklu, "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.
ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?
Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.
İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.
Ünlü ekran yüzü 2013 yılında anne olmuştu.