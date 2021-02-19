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Özge Yağız'ın güzelliğini kimden aldığı belli oldu!

Özge Yağız'ın güzelliğini kimden aldığı belli oldu!
19.02.2021 08:52
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erek oyunculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Ancak öyle biri Özge Yağız'ın pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Yemin adlı diziyle adını duyuran aynı zamanda o dizide aşkı da bulan Özge Yağız şu sıralar Sol Yanım adlı dizide boy gösteriyor. Yemin dizisindeki rol arkadaşı Gökberk Demirci'yle aşk yaşayan Özge Yağız, sevgilisiyle kısa süre sonra nikah masasına oturacak. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Anne-kızın, abla-kardeş gibi görüntüsüne sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.


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