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Yakışıklı oyuncu Murat Ünalmış meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış! Ünalmış'ın eski eşi bakın kim...

Yakışıklı oyuncu Murat Ünalmış meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış! Ünalmış'ın eski eşi bakın kim...
19.02.2021 09:39
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i meğer güzel oyuncu ile 1 yıl evli kalmış! Murat Ünalmış'ın eski eşi bakın kim... Bir Zamanlar Çukurova'da dengelerin yeniden değiştiği Ümit dönemi başladı. Demir Yaman'ın peşinde pervane olan Ümit karakteri diziye yeni bir soluk getirirken, Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış sosyal medya gündeminde. Atv ekranında aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile reytinglerin zirvesindeki yerini koruyan Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın özel hayatı merak konusu oldu. Bir dönem gönlünü ünlüler dünyasından bir başka oyuncuya kaptıran Murat Ünalmış, 1 yıl süren evliliğin ardından bir daha kimseyle anılmadı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi de kendi gibi oyuncu! O ünlü güzel oyuncu Birce Akalay.


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