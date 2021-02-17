Haberler Video Magazin Videoları Güzel oyuncu Demet Özdemir'in kardeşlerini görenler inanamadı!

Güzel oyuncu Demet Özdemir'in kardeşlerini görenler inanamadı!

Güzel oyuncu Demet Özdemir'in kardeşlerini görenler inanamadı!
17.02.2021 15:49
Ana Sayfa 34:44
Kabine toplantısı sona erdi
Ana Sayfa 02:55
Başkan Erdoğan'dan 'uzay...
Ana Sayfa 12:51
AKINCI SİHA'lar envantere...
Ana Sayfa 02:40
Cüceloğlu’nun şüpheli ölümünde...
Ana Sayfa 08:31
Fenerbahçe o iddialara cevap...
Ana Sayfa 02:11
PKK’lı Sonay Bakar müebbet...
Ana Sayfa 06:37
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na...
Ana Sayfa 05:17
Coşkun Sabah'ın yeni işi “Yok...
Ana Sayfa 00:42
Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde...
Ana Sayfa 01:36
TEM otoyolu işte böyle savaş...
Ana Sayfa 02:54
İki mahalleden ABD'ye milyon...
Ana Sayfa 00:45
Yakışıklı oyuncu Burak...

Son dönemde gerek aşk hayatı gerekse yer aldığı projelerle konuşuluyor Demet Özdemir. Yakın arkaşı Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Demet Özdemir 'Yeni yılın ilk aşk bombası yazarsınız artık' sözleriyle kendini manşetini de atmıştı. Şu sıralar Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide, İbrahim Çelikkol'la başrolü paylaşan 28 yaşındaki oyuncu, Instagram'daki paylaşımlarıyla da tüm dikkatleri üzerine topluyor. Sık sık paylaşım yapan Demet Özdemir bu kez ağabeyi ve ablasıyla paylaşım yaptı. Ancak gelin görün kü kardeşleri kimse bir türlü birbirine benzetemedi. Hal böyle olunca Demet Özdemir'in fotoğrafına yorum yapan yapana. Bakalım siz benzetebilecek misiniz.


Magazin Videoları