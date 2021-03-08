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Oyuncu Türku Su Demirel güzelliğiyle dillerde! Türku Su Demirel kimdir!

Oyuncu Türku Su Demirel güzelliğiyle dillerde! Türku Su Demirel kimdir!
08.03.2021 18:46
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Türkü Su Demirel Maraşlı dizisinde Behiye karakterine hayat vermektedir. Son olarak "Muhteşem İkili" dizisinde Yasemin rolüne hayat vermiştir. 15 Eylül 1998 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen oyuncu 173 cm boyundadır. 2017 yılında 1. Sinema Güzeli Yarışması'nda WOW İstanbul Hotels & Convention Center güzeli seçilen oyuncu İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisidir. Güzel oyuncum ayrıca Sagopa Kajmer'in Pankart ve Toz Taneleri şarkılarının klibinde de oynamıştır. İşte güzelliğiyle dillerde olan Türku Su Demirel...


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