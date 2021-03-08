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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün güzelliğini kimden aldığı belli oldu! Annesini görenler inanamadı

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün güzelliğini kimden aldığı belli oldu! Annesini görenler inanamadı
08.03.2021 18:31
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Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından koltuğuna Tuba Büyüküstün oturuyor... Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün üstlendiği Sefirin Kızı dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı. Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle diziye devam edemeyince yollar ayrıldı ve yerine Tuba Büyüküstün getirildi. Daha önce de Engin Akyürek'le birlikte rol alan Tuba Büyüküstün'ün gelişisi sonrası Sefirin Kızı'nın durumunun ne olacağı merak beklenirken Tuba Büyüküstün hakkında araştırma yapanların en çok şaşırdığı şey annesi. Tuba Büyüküstün'ün öyle bir annesi var ki kızına taş çıkartıyor.


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