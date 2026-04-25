MİT’ten zehir tacirlerine bölgesel darbe: Türkiye ve Suriye’den ortak harekat!
MİT’in teknik ve saha istihbaratı, uluslararası uyuşturucu kartellerinin deniz yoluyla gerçekleştirmeyi planladığı sevkiyatın şifrelerini çözdü. Elde edilen bilgilerin Suriye’deki ilgili birimlerle eş zamanlı paylaşılması sonucu Lazkiye Limanı’nda operasyon için düğmeye basıldı. Limandaki konteyner sahasında yapılan detaylı aramalarda, ticari eşyaların arasına gizlenmiş 236 kilogram uyuşturucu madde bulundu.